- МинВОТ высказался о "дипломах" ОРДЛО 15:49
- МИД Украины отреагировал на вторжение "гумконвоя" на Донбасс15:36
- Березовец: Кремль решил объединить "ДНР" и "ЛНР"15:23
- Зима приближается - Донбасс накаляется14:54
- У жителей Курахово отобрали тротил и гранату14:36
- В Брюсселе обсудили обстрелы Донбасса и "переворот" в Луганске14:21
- Кучма и Зубко обговорили проблемы Донбасса14:10
- "Семечки" и убийственные пули: защитники Авдеевки рассказали об обстрелах14:04
- Представители СММ ОБСЕ рассказали о пересечении гражданскими лицами линии соприкосновения13:59
- Лысенко: Информация о потерях является предварительной13:29
Зима приближается - Донбасс накаляется
Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что уровень насилия на Донбассе растет.
"На прошлой неделе Миссия зафиксировала увеличение количества режима прекращения огня на 60%, если сравнить с неделей до этого. Мы зафиксировали более 9000 нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе - самый высокий недельный показатель с середины июня", - отметил Хуг.
По его словам, около трети обстрелов приходится на треугольник Авдеевка-Ясинуватая-Донецкий аэропорт. Еще 20% - на районы к востоку и северо-востоку от Мариуполя, 15% нарушений произошли на юго-восток, юг и юго-запад от Светлодарска, еще 15% - на участке Попасная-Троицкое-Первомайск, и 10% в юго-западной и западной окраинах Горловки.
Хуг предсказал эскалацию конфликта, пояснив, что когда замерзает земля, становится еще легче перемещать тяжелое вооружение. Которое стороны конфликта, к сожалению, так и не отвели.
Теги: Донбасс, конфликт, обстрелы, Александр Хуг, СММ ОБСЕ, эскалация
- Ситуация на Донбассе: СММ ОБСЕ требует безотлагательных действий
- Слышны "входящие" и "исходящие" выстрелы - Хуг о ночном обстреле Донецка и Авдеевки
- Бойня на Донбассе: тысячи обстрелов, множество жертв
- Обстрелы Луганщины: последняя сводка СММ ОБСЕ
- Обстрелы Донетчины: полная сводка СММ ОБСЕ
- Обстрелы Донетчины: официальные данные от СММ ОБСЕ
- МинВОТ высказался о "дипломах" ОРДЛО 15:49
- МИД Украины отреагировал на вторжение "гумконвоя" на Донбасс15:36
- Березовец: Кремль решил объединить "ДНР" и "ЛНР"15:23
- Опасные перемещения: в ОРЛО гонят военную технику15:11
- Зима приближается - Донбасс накаляется14:54
- У жителей Курахово отобрали тротил и гранату14:36
- В Брюсселе обсудили обстрелы Донбасса и "переворот" в Луганске14:21
- Кучма и Зубко обговорили проблемы Донбасса14:10
- "Семечки" и убийственные пули: защитники Авдеевки рассказали об обстрелах14:04
- Представители СММ ОБСЕ рассказали о пересечении гражданскими лицами линии соприкосновения13:59
- МинВОТ высказался о "дипломах" ОРДЛО 15:49
- МИД Украины отреагировал на вторжение "гумконвоя" на Донбасс15:36
- Березовец: Кремль решил объединить "ДНР" и "ЛНР"15:23
- Опасные перемещения: в ОРЛО гонят военную технику15:11
- Зима приближается - Донбасс накаляется14:54
- У жителей Курахово отобрали тротил и гранату14:36
- В Брюсселе обсудили обстрелы Донбасса и "переворот" в Луганске14:21
- Кучма и Зубко обговорили проблемы Донбасса14:10
- "Семечки" и убийственные пули: защитники Авдеевки рассказали об обстрелах14:04
- Представители СММ ОБСЕ рассказали о пересечении гражданскими лицами линии соприкосновения13:59
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом