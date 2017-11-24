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Зона АТО: ВСУ дали наемникам уйти, в спину не стреляли
Журналист Андрей Цаплиенко сообщил о самом крутом успехе ВСУ за последнее время.
"Села Травневе и Гладосово (Донецкая обл. - прим. ред.) вернули Украине. Два маленьких кусочка донбасской земли больше не "серая зона". Еще позавчера здесь ходили рубли и жили боевики. Наши дали наемникам уйти, в спину не стреляли, - отмечает Цаплиенкр. - Задача стояла не подвергать мирное население опасности. В общем, с конца 14-го это самый крутой успех ВСУ. Сейчас боевики отходят от шока. Распространяют слухи о том, что наши каратели издеваются над мирным населением. На самом деле, наши развернули медпункт, раздали кучу гуманитарки. У многих на глазах были слезы благодарности. И они говорили, что наконец-то пришла Украина. Некоторые смотрели с нескрываемой враждой. Вот такой он Донбасс – разный".
Теги: Донбасс, оккупация, АТО, ВСУ, наемники
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