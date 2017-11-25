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Боевики наращивают число заложников
Число пленных украинцев, которых незаконно удерживают боевики на оккупированных территориях Донбасса, выросло до 162.
"У нас увеличивается количество заложников, в первую очередь за счет проукраинских граждан, которые остаются на оккупированных территориях: их хватают под надуманными предлогами, - сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе переговорной группы в Минске Ирина Геращенко. - Согласно последней информации, полученной мной от центра освобождения заложников СБУ, на сегодняшний день у нас 162 заложника находятся на оккупированных территориях - это гражданские, военные, мужчины, женщины, среди них журналист и трое волонтеров. Это те люди, родственники которых обратились в СБУ, чтобы их близких разыскивали".
По словам Геращенко, украинской стороне удалось установить местонахождение 94 человек, хотя боевики подтверждают наличие меньшего количества пленных.
"Сейчас запущена очень серьезная работа, в которой задействованы те службы, которые должны здесь способствовать, чтобы произошло освобождение. До конца года должны быть положительные новости, надеемся", - сказала первый вице-спикер.
Ранее в СБУ сообщали о 158-ми заложниках боевиков, местонахождение 87-ми из них было установлено.
Напомним, что ранее состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и главарями боевиков "ЛДНР", в ходе которого якобы договорились об активизации процесса обмена пленными. Позже боевики заявили о готовности к обмену.
Отметим, что последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.
Теги: Донбасс, плен, боевики, заложники, Геращенко
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