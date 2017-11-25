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Архив - Донецкая область

Донбасс SOS сообщает о графике работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения

25.11.2017 14:51
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Донбасс SOS сообщает о графике работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения

ОО Донбасс SOS на своей странице в соцсети Фейсбук опубликовала график работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения на следующей неделе (период с 27 ноября по 1 декабря).

Донецкая область:
п. Зайцево, КПВВ "Майорск" - 27 и 29 ноября, 1 декабря;
п. Зайцево, Бахмутский район (Жованка, ул. Мануильского, 46) - 28 ноября;
пгт. Мироновский, Бахмутский район (ул. Мира,18) - 30 ноября;

Луганская область:
г. Золотое. Попаснянский район - 27 и 29 ноября, 1 декабря;
пгт. Трехизбенка, Новоайдарский район - 28 ноября;
пгт. Нижнее, Попаснянский район -30 ноября.

Режим работы отделения банка во всех пунктах - с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.

"В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.", - отмечает Донбасс SOS.



Теги: Донбасс, Ощадбанк, график, линия разграничения, Донбасс SOS
 
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