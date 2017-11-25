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Донецкое направление: мины рвались в районе поселка Пески
Восемь раз открывали в пятницу оккупанты Донбасса прицельный огонь по позициям ВСУ на Донецком направлении.
Из вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник прицельно обстреливал опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, Марьинки, Песок, шахты Бутовка, Березового, Гнутово и Верхнеторецкого.
"По защитникам Украины неподалеку от Песок враг также выпустил 4 мины с 82-мм миномета", - сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Напомним, что 24 ноября боевики произвели 17 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе.
Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины сегодня, 25 ноября, опубликовал обновленную карту из зоны проведения антитеррористической операции.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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