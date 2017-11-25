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Как в Донецке "обрабатывают" детей
В Донецке, оккупированном пророссийскими незаконными бандформированиями, школьники попадают под жесткий пресс антиукраинской пропаганды.
Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, сообщила, что в прошлом учебном году ее знакомые отправили свою дочь в первый класс. А преподаватель оказалась "жёсткой днр-овкой".
"Девочка приходила со школы и рассказывала своим родителям, что училка рассказывает, что укропы нас убивают. Но это же неправда! – возмущается Мария. - Дома ведутся совсем противоположные разговоры, и девочкин маленький мозг не понимает, зачем учительница врёт. Ведь на самом деле украинцы защищают свою землю".
По словам Марии, шестилетку пришлось забрать из школы и дать время окрепнуть психике ребенка ещё год.
"Дома родители просят дочку не обращать внимание на глупых людей… Даже если они взрослые, это ещё совсем не значит, что умные, - продолжает Григорьева. - В этом учебном году девочку опять сдали в первый класс. Училка оказалась не агрессивная, но ватница. Малышку просят в классе не высказывать своё мнение".
Между тем, некоторые школьники бунтуют против оболванивания.
Вот какой рассказ своей знакомой приводит Мария: "Пришёл сын пятиклассник из школы и говорит, что они всем классом отказались учить "гимн днр". Классная настаивала, что это по учебной программе необходимо. Но дети хором ответили: "Мы не хотим учить гимн непризнанной республики". Может кто-то и отмолчался, но в толпе бунтовщиков их не заметили… По предмету "история днр" учебников нет. Детям на листочках распечатывают темы… Классная сказала, что будут изучать биографию главаря "республики". Дети ответили, что не хотят её изучать. Училка в шоке. Пошла на беседу к директору школы".
"Я слышала, что в одной из школ бунтовали старшеклассники и вместо "гимна днр" на репетиции пели гимн Украины…. А на линейке, когда звучала запись "гимна днр", дети шепотом пели слова гимна Украины, - делится Мария. - Но чтобы пятиклассники... Ведь им сейчас по 11-12 лет. Три года назад им было по 8-9 лет. За годы войны из этих малышей пытались выбить всё, что связано с Украиной. Откуда это в детях? В них живо то, что заложила Украина и их родители. Значит и правда, что над высокофазными детками нечисть не имеет власти! Эти дети - будущее Донецка и будущее Украины. Слава Украине!"
Теги: Донецк, Донбасс, дети, пропаганда, ДНР
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