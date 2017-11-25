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Архив - Донецкая область

Линию разграничения стали пересекать реже

25.11.2017 10:39
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Линию разграничения стали пересекать реже

Как сообщает Госпогранслужба Украины, вчера фиксировалось уменьшение пассажиро-транспортного потока через линию разграничения в зоне АТО (по сравнению с предыдущими сутками).

За 24 ноября через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 38,3 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств:

"Майорск" - 9130 человек и 980 транспортных средств;

"Марьинка" - 9800 человек и 1680 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7125 человек и 1280 транспортных средств;

"Гнутово" - 4395 человек и 975 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7870 человек.

Сутками ранее донбасские КПВВ пересекли 40,8 тыс. человек и 5,1 тыс. авто.

Напомним, что сегодня утром самые большие очереди скопились у КПВВ "Марьинка".



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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