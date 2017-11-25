Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Муженко рассказал о миротворцах для Донбасса

25.11.2017 15:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Муженко рассказал о миротворцах для Донбасса

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил в интервью журналу Тиждень, что Украина уже начала подготовку для введения миротворцев ООН на Донбасс.

При этом, по словам Муженко, о конкретных сроках и том, какого переформатирования потребует армия для совместной работы с "голубыми касками", пока говорить рано.

"Когда уже будет конкретное решение о развертывании миссии, ее состав и мандат, мы сможем говорить о наших конкретных мерах и их сроках", - пояснил он.

Глава Генштаба ВСУ добавил, что готовность к работе в международном формате на Донбассе обсуждалась во время его встречи в США с заместителем генерального секретаря ООН, "чтобы понимать детали и то, к чему должны быть готовы ВСУ".



Теги: Донбасс, ООН, миротворцы, Муженко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх