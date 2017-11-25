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На Донетчине многодетная мать не успела спасти одного из своих детей
Полиция Великой Новоселки (подконтрольная часть Донецкой области) проводит проверку по факту пожара, во время которого пострадал 2-летний мальчик.
Сегодня в 07.30 в дежурную часть Великоновоселковского отделения полиции поступил вызов от женщины, которая рассказала, что в доме произошел пожар, в результате которого пострадал ее малолетний ребенок.
По указанному адресу немедленно прибыли следственно-оперативная группа, эксперт и сотрудники ГСЧС.
Правоохранители установили, что в доме жила многодетная семья, где воспитывалось 8 детей. Указанная семья находилась на официальном учете в полиции. 24-летняя мать утром была сама в дома, муж ушел на работу. Женщина с детьми находилась в зале, а ее 2-летний сын отдыхал в другой комнате. Увидев дым в доме, женщина сразу начала выводить малышей на улицу. Когда очередь дошла до младшего, она уже не смогла зайти внутрь, ведь было сильное возгорание. Мать побежала к соседям просить помощи. Вместе они выбили окно и достали мальчика.
Ребенка немедленно госпитализировала скорая помощь. По заключению медиков, малыш получил острое отравление угарным газом. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Сотрудники ГСЧС устанавливают причину пожара. По словам главы семейств, в доме был неисправен дымоход.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители проводят дальнейшую проверку, сообщает Великоновоселковское отделение полиции Донетчины.
Теги: Донбасс, ребенок, отравление, пожар, полиция
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