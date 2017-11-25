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Архив - Донецкая область

Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО

25.11.2017 07:05
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Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО

Российско-оккупационные войска произвели вчера, 24 ноября, 17 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе. По данным пресс-центра штаба АТО, более чем в половине случаев военнослужащие ВСУ давали противнику "адекватный ответ".

Отмечается, что в период с полуночи до шести противник семь раз нарушил перемирие (подробнее – в нашей вчерашней заметке). Остальные 10 обстрелов произошли позже…

Так, в сумерках на Луганском направлении боевики били из 120-мм минометов по опорным пунктам ВСУ неподалеку от Новолуганского. Кроме того, незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия защитников Луганского. Несколько раз оккупанты открывал огонь по украинским воинам, которые держат оборону вблизи Лозовой.

На Донецком направлении вечером противник из 82-мм минометов обстреливал позиции сил АТО у н.п. Пески, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Авдеевки и шахты Бутовка, из гранатометов и вооружения БМП - у Березового.

Напомним, что за минувшие сутки в зоне АТО потерь нет, зато есть воскресшие.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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