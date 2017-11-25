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Официально: подразделения ВСУ в зоне АТО не осуществляли продвижения вперед
Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) заявила, что представители ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория) не прекращают использовать информационные провокации для дискредитации подразделений ВСУ и сил АТО.
"Украинская сторона СЦКК информирует: подразделения ВС Украины не осуществляли продвижения вперед. Силы АТО полностью придерживаются Минских договоренностей. Подразделения ВС Украины в зоне проведения АТО могут совершенствовать свои позиции на линии разграничения сторон в пределах Минских договоренностей, - говорится в сообщении, опубликованным пресс-центром штаба АТО. - Против Украины со стороны Российской Федерации, ОРДО и ОРЛО ведется информационная война, направленная на дискредитацию ВС Украины, сил АТО в глазах мирового сообщества".
Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные заявления ОРДО и ОРЛО и их СМИ - это информационная провокация, которые они "приурочили" к визиту первого заместителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга в Донецкую и Луганскую области с целью дестабилизации обстановки среди мирного населения в регионе.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, СЦКК, ОРЛО, ОРДО
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