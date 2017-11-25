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Озвучен приговор боевику-пропагандисту "ДНР"
По материалам Службы безопасности Украины к пяти годам лишения свободы приговорен пропагандист и боевика террористической организации "ДНР".
Правоохранители установили, что журналист нескольких херсонских местных газет в мае 2014 года присоединился к террористам. Он стал военным корреспондентом сепаратистских интернет-изданий "Политнавигатор" и "Русская весна". Пропагандист опубликовал ряд антиукраинских материалов, направленных на дискредитацию действующей власти и срыв мобилизации, не признавал территориальную целостность Украины. В своих текстах он также полностью поддерживал пророссийскую идеологию.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что с октября 2014-го до марта 2015-го злоумышленник находился в составе незаконного вооруженного формирования "Сомали". Он неоднократно совершал вооруженные нападения на подразделения сил антитеррористической операции и правоохранителей, после чего снова вернулся в пропагандистской антиукраинской деятельности.
Мужчина неоднократно выезжал в Россию и временно аннексированный Крым для получения инструкции от кураторов антиукраинских информационных кампаний. В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали пропагандиста в июне 2017 при попытке въезда в страну через Харьковскую область.
Во время досудебного следствия злоумышленник предоставил показания относительно контактов с представителями бывшей власти, ответственными за организацию и финансирование антиукраинских информационных кампаний. Решением суда пропагандист признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает пресс-центр СБУ.
Теги: Донбасс, боевик, приговор, СБУ, ДНР
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