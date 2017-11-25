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Появились официальные данные о задержаниях на донбасских КПВВ
Как сообщает Госпогранслужба Украины, 24 ноября в трех контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения на Донбассе зафиксированы нарушения.
Так, два автомобиля, которыми с нарушениями перевозили товары на временно оккупированные территорим, обнаружили вчера пограничники Донецкого и Краматорского отрядов. Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" незаконно перевезти парфюмерные изделия и комплектующие к компьютерной технике на общую сумму более 47 тыс. гривен. Граждан вместе с автомобилями и грузом передали сотрудникам Государственной фискальной службы - для принятия правового решения.
А на контрольном посту и КПВВ "Майорск" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали два случая, когда граждане Украины пытались "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежные вознаграждения.
"На свои предложения они получили от пограничников категоричный отказ, после чего нарушителей передали представителям Национальной полиции в Донецкой области", - сообщает ГПСУ.
Теги: Донбасс, пограничники, задержание, линия разграничения, КПВВ
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