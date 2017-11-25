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Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
Военное ТВ Украины опубликовало сюжет из населенных пунктов Травенове и Гладосово, которые недавно перешли под контроль сил АТО. Журналист Андрей Цаплиенко назвал эту операцию "самым крутым успехом ВСУ за последнее время".
"Отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск, - отмечается в подводке под сюжетом. - Сейчас украинские военные работают над восстановлением нормальной жизни в этих населенных пунктах. Сюда привезли гуманитарную помощь: продукты питания, теплую одежду, лекарства. Организовано дежурство медиков. Вместе с местными властями решается вопрос восстановления электроснабжения. Местные жители опровергают ложь пропагандистов российско-террористических войск о жалобах людей на действия военнослужащих".
Теги: Донбасс, военнослужащий, АТО, ВСУ
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- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
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