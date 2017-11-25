Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Полиция Донетчины почтила память жертв Голодомора

25.11.2017 16:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Полиция Донетчины почтила память жертв Голодомора

Полицейские по всей подконтрольной части Донецкой области зажгли в окнах свечи и вместе со всей Украиной замерли в минуте молчания в память о погибших от страшного преступления.

В результате трагедии 1932-33 годов Украина потеряла около 4 миллионов украинцев, а в Донецкой области голод оборвал жизни около 300 000 взрослых и детей.

В День памяти жертв Голодомора в каждом городе сотрудники полиции возложили цветы к мемориалам погибшим от террора голодом.

Вместе с правоохранителями почтить память невинно убитых пришли ребята из "Лиги будущих полицейских". Молодежь принесла живые цветы, колоски, флаги и зажгла свечи.



Теги: Донбасс, Голодомор, память, полиция, жертвы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх