Штаб АТО заявил, что ждет провокаций в освобожденных Гладосово и Травневом

25.11.2017 10:25

Сегодня, 25 ноября, пресс-центра штаба АТО распространил важное "заявление на опережение".



"В связи с тем, что сегодня представители СММ ОБСЕ планируют посетить населенные пункты Гладосово и Травневое, штаб АТО ожидает провокаций на этом направлении от боевиков НВФ ОРДЛО. Мы отслеживаем ситуацию на этом участке линии соприкосновения и будем информировать общество и мировое сообщество о возможных провокациях", - отмечается в заявлении, распространенном около часа назад.

Военное ТВ Украины опубликовало сюжет из населенных пунктов Травенове и Гладосово, которые недавно перешли под контроль сил АТО. Журналист Андрей Цаплиенко назвал эту операцию "самым крутым успехом ВСУ за последнее время".

Представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) предоставили гуманитарную помощь жителям взятых под контроль украинскими военными Травневого и Гладосово.