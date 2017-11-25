Тымчук прокомментировал активизацию ФСБ РФ на Донбассе и не только

25.11.2017 20:36

Координатор группы "Информационное Сопротивление", нардеп ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук уверен, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации готовит теракты и диверсии не только в Украине, но и в самой РФ.



По словам Тымчука, "переворот" в "ЛНР" на данном этапе свелся к приходу к власти "главы МГБ ЛНР" Пасечника - человека, как и "министр внутренних дел" псевдореспублики Корнет (с которым "зарубился" теперь уже бывший глава "ЛНР" Плотницкий), из "орбиты" ФСБ РФ.



"В соседней Беларуси, не исключено, фабрикация "шпионского скандала" с (украинским журналистом – прим. ред.) П.Шаройко – результат того, что тесно сотрудничающий с ФСБ РФ белорусский КГБ ведет игру даже не против Украины, а против военного ведомства собственной державы, - отмечает Плотницкий. - Цель этой кулуарной игры – дискредитировать высшее военное руководство РБ (в первую очередь – министра обороны А.А.Равкова и госсекретаря Совбеза РБ С.В.Зася), с тем, чтобы заменить их на своих людей – точнее, на людей, более "подходящих" России".



Ближе к выборам в РФ можно ожидать активизации ФСБ уже на территории самой России, прогнозирует Тымчук – "с возможными уже не "подготовками к терактам украинских диверсантов и ИГИЛ", а самими терактами и диверсиями".



"Суть в том, что "подкожный жир" экономики России на исходе, сжирает немалые средства агрессия РФ на Донбассе, да и украденный Крым требует много ресурсов. Это значит, что игра в поддержку социалки в РФ ведется Путиным лишь до выборов, а после таковых россиянам явно предложат серьезно затянуть пояса. Это означает дестабилизацию ситуации в РФ, - отмечает координатор ИС. - В этих условиях максимальное укрепление позиций на всех направлениях уже сегодня – вопрос №1 для ФСБ".

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

Сегодня, 25 ноября, фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.