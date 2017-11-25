Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Краматорске ранее судимый гражданин остался без боеприпасов

25.11.2017 15:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Краматорске ранее судимый гражданин остался без боеприпасов

Работники Краматорского отдела полиции задержали 31-летнего местного жителя, который находился в розыске за кражу. Во время беседы с полицейскими злоумышленник признался, что скрывает дома 123 патрона.

Мужчина, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков, рассказал, что боеприпасы он нашел в июле 2017 года в заброшенном доме и "на всякий случай" решил спрятать в доме своей матери.

Патроны были изъяты и направлены на экспертизу. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.



Теги: Донбасс, Краматорск, полиция, боеприпасы, патроны
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх