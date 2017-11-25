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В Краматорске ранее судимый гражданин остался без боеприпасов
25.11.2017 15:46
Работники Краматорского отдела полиции задержали 31-летнего местного жителя, который находился в розыске за кражу. Во время беседы с полицейскими злоумышленник признался, что скрывает дома 123 патрона.
Мужчина, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков, рассказал, что боеприпасы он нашел в июле 2017 года в заброшенном доме и "на всякий случай" решил спрятать в доме своей матери.
Патроны были изъяты и направлены на экспертизу. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, Краматорск, полиция, боеприпасы, патроны
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