В Краматорске ранее судимый гражданин остался без боеприпасов

25.11.2017 15:46

Работники Краматорского отдела полиции задержали 31-летнего местного жителя, который находился в розыске за кражу. Во время беседы с полицейскими злоумышленник признался, что скрывает дома 123 патрона.



Мужчина, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков, рассказал, что боеприпасы он нашел в июле 2017 года в заброшенном доме и "на всякий случай" решил спрятать в доме своей матери.



Патроны были изъяты и направлены на экспертизу. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.