В Мариуполе мощно охраняли футбол, но местной команде это не помогло

25.11.2017 18:31

Сегодня, 25 ноября, во время игры 17-го тура Премьер-Лиги Украины по футболу между командами "Мариуполь" (Мариуполь) и "Ворксла" (Полтава) дестабилизации ситуации и нарушений общественного порядка не допущено.



Накануне стадион "Ильичевец" в Мариуполе был обследован взрывотехниками и кинологами, а непосредственно во время матча прилегающую территорию патрулировали более 150 полицейских и нацгвардейцев.



За порядком внутри стадиона полиция следила с помощью видеокамер, подключенных напрямую к Единому аналитическому сервисному центру.



Несмотря на прохладную погоду, болеть за любимые команды собралось около 2 тысяч человек. Игра завершилась со счетом 0 : 1 в пользу полтавчан.



Спортивный праздник прошел спокойно, нарушений общественного порядка не зафиксировано.



Напомним, на выходных публичную безопасность в Донецкой области обеспечивают усиленные патрули общей численностью до полутора тысяч полицейских.