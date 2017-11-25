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Архив - Донецкая область

В Мариуполе мощно охраняли футбол, но местной команде это не помогло

25.11.2017 18:31
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В Мариуполе мощно охраняли футбол, но местной команде это не помогло

Сегодня, 25 ноября, во время игры 17-го тура Премьер-Лиги Украины по футболу между командами "Мариуполь" (Мариуполь) и "Ворксла" (Полтава) дестабилизации ситуации и нарушений общественного порядка не допущено.

Накануне стадион "Ильичевец" в Мариуполе был обследован взрывотехниками и кинологами, а непосредственно во время матча прилегающую территорию патрулировали более 150 полицейских и нацгвардейцев.

За порядком внутри стадиона полиция следила с помощью видеокамер, подключенных напрямую к Единому аналитическому сервисному центру.

Несмотря на прохладную погоду, болеть за любимые команды собралось около 2 тысяч человек. Игра завершилась со счетом 0 : 1 в пользу полтавчан.

Спортивный праздник прошел спокойно, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Напомним, на выходных публичную безопасность в Донецкой области обеспечивают усиленные патрули общей численностью до полутора тысяч полицейских.



Теги: Донбасс, футбол, Мариуполь, полиция
 
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