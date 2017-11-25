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Вся стрельба шла на Донетчине: опубликована карта из зоны АТО
Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины сегодня, 25 ноября, опубликовал обновленную карту из зоны проведения антитеррористической операции.
Согласно карте, вчера все боевые действия происходили на территории Донецкой области, причем во многих местах.
Напомним, что за минувшие сутки в зоне АТО потерь нет, зато есть воскресшие.
Всего 24 ноября боевики произвели 17 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе.
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление т.н. "министра государственной безопасности" Леонида Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья". Возможно, именно с этим связано затишье на Луганщине.
Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
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- Официально подтверждены отличные новости из зоны АТО12:58
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- Луганское направление накрыл "запретный" минометный огонь13:04
- Официально подтверждены отличные новости из зоны АТО12:58
- Вся стрельба шла на Донетчине: опубликована карта из зоны АТО12:53
- В районе Горловки развернулось сражение12:48
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