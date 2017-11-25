Взгляд с передовой на ситуацию в ОРДЛО: видеоткровения воина

25.11.2017 10:49

Военное ТВ Украины выложило в Сеть интервью с передовых позиций сил АТО. Один из украинских воинов размышляет о ситуации на фронте и в стане врага.



По его мнению, оккупанты "что-то задумали", а относительное уменьшение обстрелов – это "затишье перед бурей".



"Противник готовит позиции, получает боеприпасы из РФ. Недавно зашел очередной российский "гумконвой". Скорее всего, завезли снаряды", - отмечает военнослужащий ВСУ.



Он также подчеркивает, что враг, возможно, демонстрируя свою слабость (те же внутренние разборки в "ЛНР"), пытается затянуть силы АТО в "котел" или показать, что украинская сторона нарушает минские договоренности. Но ВСУ на такие провокации не ведётся…



"Когда дадут команду - пойдем вперед, - отмечает военнослужащий. – Пока же копим силы, готовим людей… С каждым боем, с каждым днем мы становимся опытнее".