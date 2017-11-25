Жебривский проинспектировал Авдеевку

25.11.2017 19:55

Сегодня, 25 ноября, губернатор Донецкой области Павел Жебривский с рабочей поездкой посетил прифронтовую Авдеевку. Он, в частности, проинспектировал ход работ по строительству газопровода, восстановление частного жилья, ремонта детского сада "Сказка" и опорной школы.



Вот, что пишет глава ОГА на своей странице в Фейсбуке:



"По газопроводу Очеретино-Авдеевка. Работы ведутся по графику. Уже сварили 9229 метров трубы. Работают как бригады подрядчика, так и субподрядчика - облгаза. Есть потребность еще в рабочей силе - зачищать траншеи. Дал задание до понедельника решить этот вопрос и привлечь необходимое количество работников. Отметил необходимость и в дальнейшем неуклонно придерживаться графика - люди в Авдеевке и окрестных селах ждут газа.



Детский сад "Сказка" в так называемой Старой Авдеевке. Он с 2014 года не работает, хотя потребность в таком заведении огромна: в этом районе сейчас принимает детей только один детский сад. В "Сказке" необходимо сделать крышу, провести термомодернизацию, заменить систему отопления, установить новый котел. Говорил сегодня с подрядчиком - задачу свою понимает и хорошо знает, как нуждаются люди такой инфраструктуры в измученном войной городе.



Восстановление частного жилья. На сегодняшний день бригады ГСЧС завершили работы по 136 адресам. На смену спасателям из Донецкой области заступили их коллеги из Сумской области - города Ромны. Ремонтные бригады работают сейчас по 4 адресам. Работают быстро и качественно, местные жители благодарят их за работу.



Авдеевская школа №2. Она определена опорной. Соответственно, к ее ремонту применяем системно-комплексный подход: делаем всё от А до Я. В школе будет заменена крыша, проведена термомодернизация, выполнены внутренние работы. Школьные кабинеты будут оборудованы современной техникой, интерактивными досками, цифровыми лабораториями. Это будет одна из самых красивых, комфортных и самых современных школ Украины - здесь и следа не останется от войны, развязанной рашистамы, которая принесла столько горя и этой школе, и этому городу, и всей нашей стране.



Несмотря на то, что так называемая Авдеевская промзона не оставляет оперативных сводок с фронта, город Авдеевка живет и развивается. Вкладываем максимум усилий в восстановление - уже сейчас закладываем прочный фундамент для процветания украинского Донбасса".