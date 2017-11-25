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Архив - Донецкая область

Жебривский провел ревизию ремонта трех опорных школ

25.11.2017 22:00
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Жебривский провел ревизию ремонта трех опорных школ

Губернатор Донетчины Павел Жебривский объехал три опорные школы, которые ремонтируют за средства областного бюджета - в Авдеевке, Очеретино и Ильиновке.

"Авдеевскую только начали. Сразу приступили к крыше. Уже почти завершили работы по демонтажу мягкой кровли. Всё необходимое для проведения работ есть, у подрядчика достаточно финансового ресурса и рабочей силы", - отметил глава ОГА.

В Очеретино, по словам Жебривского, работы по основным направлениям (термомодернизация, внутренние и благоустройство) ведутся параллельно и хорошими темпами. "На объекте работает более сотни рабочих. Думаю, если так пойдет и дальше, то уже после зимних каникул школа сможет принять детей", - сообщил губернатор на своей странице в Фейсбуке.

В Ильиновской школе ремонт – на завершающей стадии. Подрядчики обещают справиться уже к 15 декабря. "Школа получается хорошая - яркая и комфортная. Убежден, дети будут учиться в ней с удовольствием", - отметил глава ОГА, подчеркнув, что "ремонт и осовременивание опорных школ - наш безусловный приоритет".

"Стараемся сделать так, чтобы не было разницы, где украинец Донетчины учится - в городе или селе. Он должен быть конкурентным на образовательном рынке. Именно поэтому разработали программу развития сети опорных школ. На сегодняшний день уже отремонтировали пять: в Былбасовке, Покровске, Дружковке, Часове Яра и поселке Гришино", - сообщил Жебривский.



Теги: Донбасс, ремонт, губернатор, Жебривский, опорные школы
 
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