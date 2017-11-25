Жители Мариуполя ответят за то, что прятали боеприпасы

25.11.2017 14:04

Почти 150 патронов изъяли полицейские Донетчины у жителей Мариуполя.



В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории Мариуполя сотрудники Приморского отделения полиции проверили владельцев огнестрельного оружия.



В доме 63-летнего владельца газового пистолета и охотничьего ружья было обнаружено 118 патронов калибра 5,6 мм, хранившихся незаконно. По словам хозяина, он нашел их на полигоне 5 лет назад и решил оставить у себя.



В этом же районе во время охраны общественного порядка на автостанции полицейские остановили 40-летнего жителя Мариуполя, который при появлении правоохранителей резко направился в противоположную сторону.



В ходе проверки оказалось, что с собой у прохожего - 37 патронов калибра 7,62 мм. Ранее судимый за имущественные преступления мужчина признался, что нашел боеприпасы у бака с мусором и решил забрать себе.



По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами", за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.