Аваков: Мы думаем над принятием закона о коллаборационистах

26.11.2017 16:36

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью изданию JDD заявил, что Украина должна контролировать свои границы путем внедрения миротворческой миссии. А в последствии власть намерена провести в неподконтрольном на данный момент Донбассе реальные местные выборы.



"Мы будем готовы работать с гражданским населением. Сейчас мы думаем над принятием закона о коллаборационистах, вроде того, который был принят во Франции после Второй мировой войны - закон об амнистии для тех, кто не воевал, и кто не имеет крови на руках, - сообщил Аваков. - Социология сегодня показывает, что 60% населения на оккупированной территории хочет вернуться в Украину, 20% не хочет, и еще 20% хочет вернуться в Украину, но думает, что им там не будут рады и боятся. Поэтому нам придется найти формулу возвращения для всех этих людей".