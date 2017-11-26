Басурин обрушился на СММ ОБСЕ

26.11.2017 16:55

Один из главарей "ДНР", т.н. "заместитель командующего оперативным командованием" Эдуард Басурин, прозванный обер-лжец, распереживался сегодня из-за ситуации с населенными пунктами Гладосово и Травневое. Напомним, что на этой неделе туда вошли силы АТО.



"В поселки не был отправлен даже патруль Международной миссии (ОБСЕ), - возмущался Басурин, заявив, что наблюдатели вместо этого ограничились звонком в Травневое, при том о контактах с Гладосово в отчетах миссии не сообщается. - Почему, не связывались с жителями Гладосово, которые обратились с криком о помощи к Миссии ОБСЕ? Или Александр Хуг (первый замглавы миссии ОБСЕ) ждет, когда "Айдар" (украинское вооруженное подразделение, которое вошло в указанные населенные пункты – прим. ред.) проведет окончательные зачистки… и только после этого приедет посмотреть, но уже на "потемкинскую деревню?"



Басурин уверяет, что стабильное снабжение поселков товарами первой необходимости якобы осуществлялось из "ДНР", куда ведет единственная асфальтированная дорога.



"Именно она является "дорогой жизни" для местных жителей, а не многокилометровая грунтовая узкоколейка, ведущая с территории, подконтрольной ВСУ", - переживает Басурин, который еще недавно, скорее всего, даже не знал о существовании Травневого и Гладосово.



Напомним, что сегодня журналист Андрей Цаплиенко показал и рассказал, как украинские воины заходили в Травневое (Майское) и Гладосово, которые на этой неделе перешли под контроль сил АТО. Он также назвал эту операцию "самым крутым успехом ВСУ за последнее время".

Ранее Военное ТВ Украины опубликовало сюжет из населенных пунктов Травневое и Гладосово, которые недавно перешли под контроль сил АТО.

Представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) предоставили гуманитарную помощь жителям взятых под контроль украинскими военными Травневого и Гладосово.

Отметим, что 25 ноября пресс-центра штаба АТО распространил заявление, в котором предупредил о возможных провокациях со стороны боевиков в связи с тем, что представители СММ ОБСЕ планируют посетить населенные пункты Гладосово и Травневое.



В свою очередь, украинская сторона СЦКК заявила, что подразделения ВСУ не осуществляли продвижения вперед, полностью придерживаясь Минских договоренностей.

Представители СММ ОБСЕ уточняли информацию о ситуации, в которой оказались гражданские лица, проживающие вблизи линии соприкосновения в пос. Травневое.