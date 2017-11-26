Боевики "ДНР" вернулись после "луганского переворота"

26.11.2017 12:28

В ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) вернулись боевики "ДНР", которые принимали участие в "перевороте" в оккупированном Луганске, где "сбросили Плотницкого".



В социальных сетях опубликованы фото, на которых видны грузовики и танки с вояками "ДНР", которые движутся в районе Дебальцево со стороны Луганщины.



Напомним, что 21 ноября в неподконтрольном Луганске фактически начался "переворот", которым руководил смещенный 20 ноября главарем "ЛНР" Игорем Плотницким с поста "министра МВД ЛНР" Игорь Корнет. В тот же день по приказу Корнета здание "МВД ЛНР" было оцеплено вооруженными людьми. Под "министерство" подогнали БТР. В тот же день Корнет сделал заявление, что продолжает быть "министром МВД ЛНР", а его работа якобы направлена на противодействие "государственному перевороту". Плотницкий сделал свое заявление, полностью опровергая сова Корнета.



Днем 21 ноября в Луганске были отключены каналы телевидения и радио, наблюдались перебои с мобильной связью. Вечером в Луганск зашли колонны военной техники со стороны Донецка, а также, по некоторым данным, из РФ.



СММ ОБСЕ в течение практически всей этой недели фиксирует наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц в центре Луганска.

Вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.

Сам Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп". Также Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.

Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.



Заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что "ДНР" и "ЛНР" готовят к слиянию в одно целое.