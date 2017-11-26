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Архив - Донецкая область

Бывший комбат "Донбасса" обвиняется в разбое

26.11.2017 16:19
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Бывший комбат "Донбасса" обвиняется в разбое

В департаменте коммуникации Нацполиции сообщили, что один из экс- руководителей батальона "Донбасс" и экс-доброволец были задержаны за нападение на охранника одного из предприятий в Кировоградской области.

Правоохранители установили, что 27 июля около 11:30 указанные граждане вместе с другими лицами прибыли на территорию ЧСП. Злоумышленники избили охранника с использованием кастетов и телескопических палок, нанеся потерпевшему телесные повреждения. Кроме того, нападавшие отобрали у потерпевшего его личное имущество, причинив ущерб на сумму свыше 650 тыс. грн, сообщает полиция.

По данным правоохранителей, задержания проводились на основании постановлений суда в Киеве и Житомирской области. В автомобиле, в котором передвигался один из задержанных, правоохранители обнаружили биты и ножи.

Действия задержанных были квалифицированы следователями по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным было заочно сообщено о подозрении. Известно, что данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что в Киеве задержан бывший второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский (позывной "Галл"), а в Новоград-Волынском (Житомирская область) - командир роты добровольческого батальона ОУН Леонид Литвиненко (позывной Бек).

Кроме того, в Мариуполе сегодня суд арестовал на 2 месяца бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова по подозрению в похищении человека.



Теги: Украина, Донбасс, полиция, батальон "Донбасс", разбой
 
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