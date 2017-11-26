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"Донецька залізниця" відремонтувала сотні локомотивів
За січень - жовтень 2017 року регіональна філія "Донецька залізниця" ПАТ "Українська залізниця" відремонтувала 497 локомотивів.
Поточним деповським ремонтом (ПР-3 — найскладнішим) ДЗ оздоровила 10 маневрових тепловозів, 4 вантажних тепловозів, 19 електровозів. Під час поточного ремонту (ПР-1, ПР-2) було відремонтовано 464 одиниці, (не враховуючи технічне обслуговування), в яких замінювались та відновлювались окремі вузли й деталі локомотива, після чого проводяться регулювання та випробування, які гарантують працездатність у міжремонтний період.
Тривалість технічної експлуатації встановлюється з урахуванням пробігу, обсягів роботи локомотива та інших конкретних умов. Також фахівці структурних підрозділів "Лиманське локомотивне депо", "Слов’янське локомотивне депо" та "Волноваське локомотивне депо" виконанили відновлювальний ремонт та ввели в експлуатацію 2 магістральні електровози, 1,5 магістральних тепловози та 2 маневрові тепловози. Про це повідомляється на сторінці ДЗ у Фейсбуці.
Теги: Донбасс, ремонт, Донецкая железная дорога, локомотив
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