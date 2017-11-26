Донецкое направление: жестокая "заруба" и минометный "дождь"

26.11.2017 13:03

На Донецком направлении оккупанты Донбасса вчера 8 раз нарушали режим тишины. При этом, огонь был достаточно плотным и прицельным, отмечает пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.



По словам полковника, самое жестокое противостояние минувших суток произошло у Верхнеторецкого (Ясиноватский район). Оно началось утром и и завершилось лишь с наступлением сумерек. Противник активно использовал работу снайперских пар под агрессивным прикрытием всего имеющегося спектра пехотного вооружения.



После 15:00 до позднего вечера оккупанты устраивали обстрелы из запрещенных видов вооружения, а именно из 120-ти и 82-мм минометов. В общем 23 минометных снаряда попали по опорным пунктам защитников Павлополя, Невельского и шахты Бутовки.



"На такую враждебную активность украинские военнослужащие находили мощные и эффективные огневые аргументы, которые надолго успокаивали противника, - сообщил Мотузяник. - Отдельно отмечу, что для дальнейшего обвинения сил АТО в определенных нарушениях, оккупант вел также и провокационный огонь поочередно в сторону своих и наших позиций, не гнушаясь применения тяжелого вооружения".

Отметим, что всего за минувшие сутки противник 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов вчера два наших бойца погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы.

Основные потери произошли в районе Верхнеторецкого. В связи с обострением обстановки, там решено усилить меры безопасности.

Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины опубликовал карту, которая отображает обстановку в зоне АТО на начало сегодняшних суток.