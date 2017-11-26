Донетчина: пользователи соцсетей описали ситуацию на заснеженных пунктах пропуска

26.11.2017 13:47

ОО "Донбасс СОС" публикует дневную сводку с контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области - со ссылкой на пользователей соцсетей.



Приводим эту сводку вашему вниманию (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск#Бахмут #Никитовка



10-35 На 11.00 из Горловки перед днр-постом машин приблизительно 60-70, пеших 200-300. В серой зоне , на удивление не в три ряда а в полтора, т.е. - основной ряд метров 200 и льготы метров 70. Дорога - укатанный снег.

11-15 В данный момент видимо на днр посту пропускают медленно, т.к . в течение часа машин в серой зоне прибавилось немного, возможно из-за маршруток. Их проехало за час без очереди порядка 12-13.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

9-35 на Каргиле очередь на мосту в сторону Курахово

10-58 Марьинка в сторону Донецка до первой посадки



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

9-22 Елновка в мариуполь машин 70

10-30 На перлыне пеших человек триста в Украину

11-30 На Новотроицке в сторону Донецка пеших 2 навеса. Машин нет



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

на данный момент информации нет



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