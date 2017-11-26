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Архив - Донецкая область

Донетчина: пользователи соцсетей описали ситуацию на заснеженных пунктах пропуска

26.11.2017 13:47
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Донетчина: пользователи соцсетей описали ситуацию на заснеженных пунктах пропуска

ОО "Донбасс СОС" публикует дневную сводку с контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области - со ссылкой на пользователей соцсетей.

Приводим эту сводку вашему вниманию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск#Бахмут #Никитовка

10-35 На 11.00 из Горловки перед днр-постом машин приблизительно 60-70, пеших 200-300. В серой зоне , на удивление не в три ряда а в полтора, т.е. - основной ряд метров 200 и льготы метров 70. Дорога - укатанный снег.
11-15 В данный момент видимо на днр посту пропускают медленно, т.к . в течение часа машин в серой зоне прибавилось немного, возможно из-за маршруток. Их проехало за час без очереди порядка 12-13.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
9-35 на Каргиле очередь на мосту в сторону Курахово
10-58 Марьинка в сторону Донецка до первой посадки

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-22 Елновка в мариуполь машин 70
10-30 На перлыне пеших человек триста в Украину
11-30 На Новотроицке в сторону Донецка пеших 2 навеса. Машин нет

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
на данный момент информации нет

ПОМНИТЕ!
О коррупции или неправомерных действий сотрудников на блокпостах обязательно сообщайте по следующим телефонам:
Фискальная служба (при всех нарушениях, связанных с грузоперевозками): отдельная горячая линия сервиса "Пульс": (044) 284-00-07.
Горячая линия пограничной службы (при нарушениях и злоупотреблениях на блокпостах): (044) 527-63-63 (круглосуточно).
Телефон "горячей" линии СБУ: 0800 50 14 82.
Национальная Полиция 102.
Или звоните нам - 0 800 309 110



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди, Донбасс SOS
 
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