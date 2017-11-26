- Донетчина: в месте развода сил и средств летали снаряды15:09
- Писатель-боевик Прилепин обвенчался в Донецке14:51
- В Донецкой области поймали 30 боевиков и их пособников14:40
- В Мариуполе арестован подозреваемый в похищении человека: появилось видео14:12
- Донетчина: пользователи соцсетей описали ситуацию на заснеженных пунктах пропуска13:47
- В Краматорске бездомного били ножом13:19
- Донецкое направление: жестокая "заруба" и минометный "дождь"13:03
- На Луганском направлении по силам АТО выпустили 9 снарядов12:53
- Страшные потери у Верхнеторецкого: озвучены официальные данные12:43
- В районе Верхнеторецкого ВСУ и Нацполиция усиливают меры безопасности12:38
Донетчина: в месте развода сил и средств летали снаряды
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 25 ноября), в районе Петровского, где давно якобы разведены силы и средства сторон конфликта, вовсю велась стрельба.
Ночью 22 ноября камера СММ в подконтрольном боевикам пророссийской группировки "ДНР" Петровском зафиксировала 8 трассирующих снарядов с запада на восток в 0,5–1 км к югу (по оценке, на участке разведения сил и средств). Поздно вечером 22 ноября эта камера зарегистрировала 5 трассирующих снарядов с запада на восток и 2 взрыва неопределенного происхождения в 1–2 км к югу (все, по оценке, на участке разведения сил и средств).
СММ продолжала осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а также пытаться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н. п. Станица Луганская (16 км к северо-востоку от Луганска), н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка), как это предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. При этом доступ Миссии на этих участках разведения по-прежнему остается ограниченным…
Теги: Донбасс, ДНР, обстрелы, СММ ОБСЕ
- Кровавый июль в зоне АТО: падали самолеты, сражались за высоты
- Приморское направлении: под ударом – три населенных пункта
- Идет стрельба у Горловки и на Мариупольском направлении
- Дончанка: "Терры били с оккупированных территорий и летело то в сторону ВСУ, то в разные районы города"
- Бывший главный милиционер Мариуполя, продавшийся сепаратистам, рассказывает теперь об украинских обстрелах
- В течение сегодняшних суток противник придерживался режима тишины (ВИДЕО)
- Донетчина: в месте развода сил и средств летали снаряды15:09
- Писатель-боевик Прилепин обвенчался в Донецке14:51
- В Донецкой области поймали 30 боевиков и их пособников14:40
- "Ниндзя", "Тюмень", "Баня", "Шева": истории воинов, погибших под Крымским14:21
- В Мариуполе арестован подозреваемый в похищении человека: появилось видео14:12
- Донетчина: пользователи соцсетей описали ситуацию на заснеженных пунктах пропуска13:47
- Новый главарь "ЛНР" пообещал, что "охоты на ведьм однозначно не будет"13:33
- В Краматорске бездомного били ножом13:19
- Донецкое направление: жестокая "заруба" и минометный "дождь"13:03
- На Луганском направлении по силам АТО выпустили 9 снарядов12:53
- Донетчина: в месте развода сил и средств летали снаряды15:09
- Писатель-боевик Прилепин обвенчался в Донецке14:51
- В Донецкой области поймали 30 боевиков и их пособников14:40
- "Ниндзя", "Тюмень", "Баня", "Шева": истории воинов, погибших под Крымским14:21
- В Мариуполе арестован подозреваемый в похищении человека: появилось видео14:12
- Донетчина: пользователи соцсетей описали ситуацию на заснеженных пунктах пропуска13:47
- Новый главарь "ЛНР" пообещал, что "охоты на ведьм однозначно не будет"13:33
- В Краматорске бездомного били ножом13:19
- Донецкое направление: жестокая "заруба" и минометный "дождь"13:03
- На Луганском направлении по силам АТО выпустили 9 снарядов12:53
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого
- Неприятности на донбасских КПВВ: данные ГПСУ
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе
- Официально подтверждены большие потери ВСУ в зоне АТО