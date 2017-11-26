Донетчина: в месте развода сил и средств летали снаряды

26.11.2017 15:09

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 25 ноября), в районе Петровского, где давно якобы разведены силы и средства сторон конфликта, вовсю велась стрельба.



Ночью 22 ноября камера СММ в подконтрольном боевикам пророссийской группировки "ДНР" Петровском зафиксировала 8 трассирующих снарядов с запада на восток в 0,5–1 км к югу (по оценке, на участке разведения сил и средств). Поздно вечером 22 ноября эта камера зарегистрировала 5 трассирующих снарядов с запада на восток и 2 взрыва неопределенного происхождения в 1–2 км к югу (все, по оценке, на участке разведения сил и средств).



СММ продолжала осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а также пытаться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н. п. Станица Луганская (16 км к северо-востоку от Луганска), н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка), как это предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. При этом доступ Миссии на этих участках разведения по-прежнему остается ограниченным…