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"Если он не трус..." Ходаковский бросил вызов Захарченко
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский вызвал главаря "ДНР" Александра Захарченко на "открытую игру".
"Неожиданно для меня луганская тема была экстраполирована на наши донецкие просторы в виде рассуждений о возможности реализации подобного сценария и у нас, где роль главного фактора будущих перемен возложена на мою скромную персону", - отмечает Ходаковский, имея в виду недавний переворот в Луганске, который привел к отставке главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого (ранее он уже прокомментировал разборки в Луганске).
"Я не Плотницкий и не Корнет - я уже имел больше, чем они вместе взятые. Кто помнит Донецк четырнадцатого - тот не станет оспаривать мои слова. Захарченко не о чем переживать и беспокоиться - в его руках находятся медийные ресурсы, административный актив и целая куча лояльных к нему медиаперсон, - отмечает Ходаковский. - Так что шансы у него высоки. От него лишь требуется проявить мужество, и пойти на открытую игру, дав мне возможность без ненужной суеты выйти на выборную беговую дорожку, а потом сыграть вчестную, отказавшись от фальсификаций в свою пользу. Если он не трус и не боится честной борьбы - то ему в принципе бояться нечего. В худшем случае - он всего лишь проиграет. Но это же не смертельно, - ведь так? Вот и посмотрим, из чего он состоит, и чего стоят слова подхалимов, уверяющих его во всенародной любви. Готовы вы, мальчики, сыграть со взрослыми дядями?"
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.
По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.
Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.
Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.
Украинский журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Донетчину), известный блогер Денис Казанский опубликовал скриншот откровений российского политолога Маркова. Тот ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе оккупированной части Луганщины неудачную кандидатуру и призывает "прекратить играть в независимость ЛНР".
Политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец, комментируя "переворот" в Луганске, заявил, что "идея объединения т.н. "народно-банановых" ДНР/ЛНР потихоньку обрастает мясом".
Журналист-переселенец, блогер Денис Казанский отметил, что история с переворотом в ЛНР и изгнанием Плотницкого с одной стороны смешная, а с другой - очень показательная.
Вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
Сам Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп". Также Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.
Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Захарченко, Ходаковский
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