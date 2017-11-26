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Эксперт о ситуации в Украине: Эта война уже проиграна Москвой
Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Россия намерена уйти с Донбасса, но - с минимальными для себя потерями.
В интервью "Апострофу" Пионтковский отметил, что Путин не собирается устраивать новую эскалацию на Донбассе и пытается его выменять на признание аннексии Крыма.
"Все дипломатические шаги последнего времени свидетельствуют о том, что он отчаянно ищет какое-то соглашение с Западом, хочет продать Западу какие-то конструктивные якобы шаги для того, чтобы не вводились в действие санкции, которые предусмотрены Конгрессом, - заявил эксперт. - Серьезный сценарий был весной и летом 2014 года, когда в Москве реально думали об аннексии 10-12 украинских областей. Но эта война уже проиграна Москвой, и там прекрасно всё понимают. В Кремле мечтают о том, чтобы как-то договориться с Западом – с Донбасса они уползут, но Крым останется. Вот если бы сегодня Украина и Запад предложили это Москве, то они с удовольствием приняли бы".
По словам Пионтковского, "Москва поняла, что далеко идущие цели "русской весны", "русского мира", "Новороссии" безнадежно проиграны и нужно как-то с минимальными потерями уходить из этой ситуации, не успев оказаться под совершенно разрушительными персональными санкциями".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, Новороссия
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