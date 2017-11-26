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На Донетчине отправили за решетку водителя-убийцу
В Донецкой области 35-летний ранее неоднократно судимый водитель автомобиля "ВАЗ-2107", находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь с превышением разрешенной в пределах населенного пункта скорости, не справился с управлением транспортным средством и совершил наезд на пешехода.
Авария произошла 20 августа текущего года в с. Екатериновка Александровского района подконтрольной части Донетчины. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм 69-летняя женщина через 4 дня умерла в больнице.
Приговором Александровского районного суда Донецкой области водитель признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Теги: Донбасс, водитель, смерть, приговор, прокуратура, ДТП
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