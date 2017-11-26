На Донетчине пенсионера ограбили у банкомата

26.11.2017 10:30

В Мирнограде (бывший Димитров, подконтрольная часть Донецкой области) участковый офицер местного отделения полиции после суточного дежурства возвращался домой, когда стал свидетелем ограбления.



На глазах правоохранителя мужчина открыто завладел деньгами пенсионера, который только снял их с банкомата. Полицейский догнал грабителя и вызвал следственно-оперативную группу.



Выяснилось, что 27-летний правонарушитель является местным жителем и уже хорошо знаком правоохранителям. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а в августе текущего года был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания.



На путь исправления нарушитель не стал, снова совершив ряд краж. Правоохранители собрали неопровержимые доказательства его вины и обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако суд избрал иную меру пресечения - личное обязательство. Ожидая приговор, злоумышленник снова пошел на преступление.



В настоящее время он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.