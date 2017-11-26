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Обмен пленными: в СБУ сделали важные заявления
Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Украина готова обменять 306 заключенных, совершивших преступления против территориальной целостности страны, на 74 украинских пленных, которых удерживают оккупанты Донбасса.
"Мы готовы к обсуждению списков. В список из 306 лиц мы никого не вносили со стороны, все эти лица совершали преступления против целостности Украины, они были поданы ОРДЛО. Сейчас речь идет о 74 наших заложниках... Мы сделаем все возможное, чтобы стала известна судьба 158-162 человек тех, кто считается заложниками. Это очень серьезная работа, мы надеемся, что в ближайшее время действительно возобнивиться процесс. Мы не будем говорить о сроках, Украина готова к этому процессу, чтобы по закону передать туда этих людей", - заявил Тандит в комментарии "112 Украина".
Он также отметил, что на данный момент известно о местонахождении 96 украинских пленных на Донбассе. И подчеркнул, что украинская сторона готова к любым компромиссам в переговорах с представителями ОРДЛО и забрать всех своих заложников.
"Каждое из этих лиц в списке находится в определенном статусе. Долгое время, пока тянулась эта история, многие из тех, кто подавался в списке согласно действующему законодательству или освобождались, или попадали под решение судов. Там же все наши заложники находятся без какого-либо статуса, т.е. принимаются решения в Москве, дается команда, и уже могут на следующий день всех наших ребят освободить. Мы готовы в любой момент их забрать. В Украине есть определенная процедура, на которую мы тоже готовы идти. Главное, чтобы теперь эти обещания со стороны ОРДЛО были воплощены в действие. 29 числа наша группа будет опять в Минске участвовать в переговорах и, конечно же, будет обсуждать детали этого процесса. Служба безопасности Украины и центр освобождения заложников обеспечат скорейшую передачу туда этих людей. Мы готовы к любым компромиссам", - констатировал Тандит.
Напомним, что 15 ноября президент России Владимир Путин пообещал обсудить вопрос обмена пленными на Донбассе с лидерами боевиков ОРДЛО. С соответствующим вопросом к нему обратился лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук (являщийся кумом Путина) во время посещения главой РФ Ново-Иерусалимского монастыря. В тот же день Путин провел переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", которые тут же заявили, что те поддерживают проведение обмена пленными.
Также Тандит сообщил, что на видео с украинскими военнослужащими в плену боевиков пророссийской группировки "ЛНР", обнародованном 22 ноября, не подставные актеры, а настоящие заложники.
Тем временем стало известно, что число пленных украинцев, которых незаконно удерживают боевики на оккупированных территориях Донбасса, превысило 160 человек.
После страшного боя, который произошел 23 ноября в районе Крымского, боевики пророссийской группировки "ЛНР" заявили, что взяли в плен еще одного украинского военного, получившего ранения руки и головы.
Напомним, что последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.
Теги: Донбасс, обмен, СБУ, ОРДЛО, пленные
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