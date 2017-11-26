Обстрелы Донетчины: сводка от СММ ОБСЕ

26.11.2017 08:04

В Донецкой области представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. При этом они зафиксировали меньшее количество взрывов (60 в сравнении с примерно 80).



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 25 ноября), вечером 23 ноября камера СММ в подконтрольном правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) зарегистрировала 2 трассирующих снаряда и 1 снаряд с юга на север — все в 4–6 км к востоко-юго-востоку.



Днем 24 ноября камера СММ в с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 4 снаряда с запада на восток, 4 — с востока на запад и 1 — с запада на восток, за которыми последовало в общей сложности 2 взрыва неопределенного происхождения, 83 снаряда (из которых 50 пролетали с востока на запад, а 33 — с запада на восток), а также 2 выпущенные вверх осветительные ракеты — все в 5–8 км к югу.



Днем 24 ноября, пребывая на центральном железнодорожном вокзале Донецка (6 км к северо-западу от центра города), наблюдатели слышали 1 очередь из стрелкового оружия и 5 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 1–3 км к северу.



Ведя наблюдение на железнодорожной станции в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении примерно 8 часов, команда Миссии слышала 4 взрыва неопределенного происхождения в 2–4 км к северо-северо-востоку.



Пребывая в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 26 взрывов (из которых 2 были оценены как разрывы снарядов) и примерно 30 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–4 км к югу и юго-востоку.



Осуществляя мониторинг в подконтрольном правительству пгт Верхнеторецкое (16 км к северо-востоку от Мариуполя) в течение около 2 часов, члены патруля Миссии слышали 5 взрывов, которые они оценили как выстрелы из безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм) в 1,5 км к северо-востоку.



Пребывая в подконтрольном "ДНР" пос. Бетманово (быв. Красный Партизан, 23 км к северо-востоку от Донецка), команда СММ слышала 6 взрывов, оцененных как выстрелы из ручного противотанкового гранатомета в 2 км к северо-западу.



Также обстрелы зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка).