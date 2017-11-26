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Оккупационные власти Макеевки требуют от предпринимателей "новогоднего оформления"
26.11.2017 11:19
В преддверии Новогодних и Рождественских праздников "администрация" оккупированной Макеевки (неподконтрольная часть Донетчины) попросила предпринимателей "внести вклад в новогоднее оформление города".
В обращении предпринимателям предписано (хоть это оформлено в виде просьбы) до 10 декабря "выполнить мероприятия по благоустройству Вашего объекта и прилегающей к нему территории, произвести дополнительную подсветку торговых объектов, украсить фасады зданий светящимися гирляндами, обновить витрины торговых залов, установить новогодние елки и, по возможности, оформить средствами иллюминации расположенные рядом деревья".
Теги: Донбасс, Макеевка, новый год, оккупация, предприниматели
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