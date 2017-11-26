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Опубликована сводка обстрелов с донбасского фронта от пресс-центра штаба АТО
Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе с вооружения, которое запрещено минского договоренностями.
Об этом сообщает в итоговой сводке за минувшие сутки пресс-центр штаба АТО, приводя также сводку обстрелов по направлениям.
Так, на Луганском направлении из 82-мм минометов и гранатометов незаконные вооруженные формирования вели огонь по защитникам Новолуганского, а из гранатометов - около Новоалександровки. Из стрелкового оружия противник беспокоил защитников Станицы Луганской и Крымского.
На Донецком направлении российские наемники вели огонь из минометов различных калибров неподалеку от Павлополя, Невельского и шахты Бутовка. Применяя пехотное вооружение, бандформирования нарушали перемирие в пригороде Авдеевки.
"Еще в светлое время суток в течение нескольких часов вблизи Верхнеторецкого украинских воинов обстреливали вражеские снайперские пары, враг также применял запрещенные "Минском" виды вооружения", - отмечается в сводке.
Отметим, что всего за минувшие сутки противник 15 раз нарушили режим прекращения огня.
Напомним, что в результате вражеских обстрелов вчера два наших бойца погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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- Сквозь донбасские КПВВ прорвались 32,4 тысячи человек09:19
- Опубликована сводка обстрелов с донбасского фронта от пресс-центра штаба АТО09:11
- Боевики ОРДЛО били по силам АТО и сами по себе09:04
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- Опубликована сводка обстрелов с донбасского фронта от пресс-центра штаба АТО09:11
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