Писатель-боевик Прилепин обвенчался в Донецке

26.11.2017 14:51

Гражданин РФ, писатель Захар Прилепин, который является одним из советников главаря "ДНР" Александра Захарченко, а также командиром одного из бандформирований ОРДО, обвенчался с женой Марией в Спасо-Преображенском соборе Донецка.



На церемонии присутствовали Захарченко со своей женой, "министр доходов и сборов" пророссийской группировки "ДНР" Александр Тимофеев (Ташкент), а также яро поддерживающие "республику" российские исполнительи Юлия Чичерина и Джанго.



В сообщениях российских СМИ подчеркивается, что обвенчаться Прилепины решили после 20 лет брака. По словам Марии, принять это решение им "помог Донбасс".



"Когда мы сюда приехали, Захар в очередной раз сделал предложение, возник такой момент, я уже поняла, что мы в эту точку прибыли. Вот здесь мы ее достигли", - заявил Мария.