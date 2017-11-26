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Писатель-боевик Прилепин обвенчался в Донецке
Гражданин РФ, писатель Захар Прилепин, который является одним из советников главаря "ДНР" Александра Захарченко, а также командиром одного из бандформирований ОРДО, обвенчался с женой Марией в Спасо-Преображенском соборе Донецка.
На церемонии присутствовали Захарченко со своей женой, "министр доходов и сборов" пророссийской группировки "ДНР" Александр Тимофеев (Ташкент), а также яро поддерживающие "республику" российские исполнительи Юлия Чичерина и Джанго.
В сообщениях российских СМИ подчеркивается, что обвенчаться Прилепины решили после 20 лет брака. По словам Марии, принять это решение им "помог Донбасс".
"Когда мы сюда приехали, Захар в очередной раз сделал предложение, возник такой момент, я уже поняла, что мы в эту точку прибыли. Вот здесь мы ее достигли", - заявил Мария.
Теги: Донецк, Донбасс, венчание, ДНР, оккупанты, Захар Прилепин
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