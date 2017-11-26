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Силы АТО демонстративно взяли под свой контроль два населенных пункта
Известный журналист Андрей Цаплиенко показал и рассказал о том, как украинские воины заходили в Травневое (Майское) и Гладосово, которые на этой неделе перешли под контроль сил АТО.
"Вот так, по первому снегу, сквозь свежие сугробы, в ночь на 22 ноября бойцы батальона "Айдар" заходили в Травневое (Майское) и Гладосово. Шли демонстративно. Чтобы противник увидел. И отошел. Без выстрелов и никому не нужных жертв", - пишет Андрей на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, российская пропаганда отредактировала мгновенно. Выпустила фейковое письмо миссии ОБСЕ, авторство которого якобы принадлежит местным жителям. В письме говорится о якобы репрессия, устраиваемых украинскими военными.
"Если в селе есть родственники боевиков, будут против них применены репрессии?" - спросил Андрей одного из украинских командиров. И получил ответ: "Никакие карательные действия против родственников тех, кто воюет или воевал против нас на той стороне, не проводятся и не будут проводится".
Ранее Военное ТВ Украины опубликовало сюжет из населенных пунктов Травневое и Гладосово, которые недавно перешли под контроль сил АТО. Журналист Андрей Цаплиенко назвал эту операцию "самым крутым успехом ВСУ за последнее время".
Представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) предоставили гуманитарную помощь жителям взятых под контроль украинскими военными Травневого и Гладосово.
Отметим, что 25 ноября пресс-центра штаба АТО распространил заявление, в котором предупредил о возможных провокациях со стороны боевиков в связи с тем, что представители СММ ОБСЕ планируют посетить населенные пункты Гладосово и Травневое.
В свою очередь, украинская сторона СЦКК заявила, что подразделения ВСУ не осуществляли продвижения вперед, полностью придерживаясь Минских договоренностей.
Напомним, что представители СММ ОБСЕ уточняли информацию о ситуации, в которой оказались гражданские лица, проживающие вблизи линии соприкосновения в пос. Травневое.
Теги: Донбасс, контроль, АТО, боевики, ВСУ
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