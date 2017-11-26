Сквозь донбасские КПВВ прорвались 32,4 тысячи человек

26.11.2017 09:19

По данным Госпогранслужбы Украины, несмотря на незначительное уменьшение объема пассажиро-транспортного потока, по сравнению с предыдущими сутками, движение через контрольные пункты въезда выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным.



В целом на протяжении прошлых суток, по данным ГПСУ, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:



"Майорск" - 7650 человек и 870 транспортных средств;



"Марьинка" - 8456 человек и 1606 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 5690 человек и 1090 транспортных средств;



"Гнутово" - 3327 человек и 810 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 7316 человек.