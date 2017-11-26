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Сквозь донбасские КПВВ прорвались 32,4 тысячи человек
26.11.2017 09:19
По данным Госпогранслужбы Украины, несмотря на незначительное уменьшение объема пассажиро-транспортного потока, по сравнению с предыдущими сутками, движение через контрольные пункты въезда выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным.
В целом на протяжении прошлых суток, по данным ГПСУ, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:
"Майорск" - 7650 человек и 870 транспортных средств;
"Марьинка" - 8456 человек и 1606 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5690 человек и 1090 транспортных средств;
"Гнутово" - 3327 человек и 810 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7316 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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