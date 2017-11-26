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Страшные потери у Верхнеторецкого: озвучены официальные данные
Сегодня, 26 ноября, пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил подробности о потерях сил АТО за минувшие сутки.
"События прошедших сутки в очередной раз показали, что силы оккупанта не собираются отказываться от практики подлых провокационных обстрелов территорий, контролируемых украинскими войсками, из вооружения, запрещенного минскими договоренностями, - отметил полковник. - К сожалению, во время боевых действий украинские войска понесли существенные потери. В результате вражеских обстрелов под Верхнеторецким двое наших бойцов погибли, еще двое были ранены. Состояние одного из них тяжелое".
Кроме того, двое украинских военных получили боевые травм: под всё тем же Верхнеторецким и Водяным.
"Раненых и травмированных военнослужащих оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказывается надлежащий объем помощи, - сообщил Мотузяник. - Выражаем искренние соболезнования родным и близким наших защитников, отдавших жизнь за Украину".
В связи с обострением обстановки у Верхнеторецкого, там решено усилить меры безопасности.
Отметим, что всего за минувшие сутки противник 15 раз нарушили режим прекращения огня.
Напомним, что в результате вражеских обстрелов вчера два наших бойца погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы.
Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины опубликовал карту, которая отображает обстановку в зоне АТО на начало сегодняшних суток.
Теги: Донбасс, война, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
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- Страшные потери у Верхнеторецкого: озвучены официальные данные12:43
- В районе Верхнеторецкого ВСУ и Нацполиция усиливают меры безопасности12:38
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- На Луганском направлении по силам АТО выпустили 9 снарядов12:53
- Страшные потери у Верхнеторецкого: озвучены официальные данные12:43
- В районе Верхнеторецкого ВСУ и Нацполиция усиливают меры безопасности12:38
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- Опубликована обновленная карта горячих точек зоны АТО12:13
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