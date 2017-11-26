- В Авдеевке есть "пожарная собака": появилось видео10:16
- В Краматорске напомнили, что герои не умирают10:05
- СММ ОБСЕ сообщила о ситуации в Травневом, которое - то ли освободили, то ли - нет09:57
- У Донецкой фильтровальной станции – стрельба и взрывы09:49
- В КПВВ "Марьинка" задержали автомобиль с тайником09:32
- Утро в пунктах пропуска: перегруженная "Марьинка" и пустое "Новотроицкое"09:28
- Сквозь донбасские КПВВ прорвались 32,4 тысячи человек09:19
- Опубликована сводка обстрелов с донбасского фронта от пресс-центра штаба АТО09:11
- Боевики ОРДЛО били по силам АТО и сами по себе09:04
- Силы АТО потеряли шесть человек08:51
У Донецкой фильтровальной станции – стрельба и взрывы
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили об очередном обострении обстановки в районе многострадальной Донецкой фильтровальной станции (ДФС).
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 25 ноября), поздно вечером 23 и ночью 24 ноября камера СММ на ДФС (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 5 снарядов с востока на запад, 5 взрывов, оцененных как выстрелы, и еще 5 снарядов с востока на запад, за которыми последовало в общей сложности около 20 взрывов (из которых 11 были оценены как выстрелы) и примерно 10 снарядов с востока на запад — все в 0,5–1,5 км к югу.
Днем 24 ноября, осуществляя на протяжении около 2 часов мониторинг в месте, где установлена камера СММ на Донецкой фильтровальной станции, наблюдатели слышали 4 очереди из стрелкового оружия в 2 км к западо-юго-западу.
СММ, как и ранее, констатировала, что позиции Вооруженных сил Украины и «ДНР» расположены вблизи от Донецкой фильтровальной станции.
Напомним, что недавно СММ ОБСЕ опубликовала видео ночной перестрелки в районе ДФС, где стороны конфликта обещали прекратить стрельбу.
Отметим, что ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. Речь идет о сотнях тысяч человек. В то же время, за время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.
Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
- Опубликованы фото последствий обстрела Донецкой фильтровальной станции (ФОТО)
- Окупанти Донбасу не хочуть, щоб Донецька фільтрувальна станція працювала без збоїв
- В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции в ОБСЕ говорят об угрозе экологической катастрофы
- Зону возле Донецкой фильтровальной станции необходимо немедленно демилитаризировать - Жебривский
- Луганское и артёмовское направления: взрывы участились
- Донецк снова сотрясают взрывы, в центре слышны автоматные очереди
- В Авдеевке есть "пожарная собака": появилось видео10:16
- В Краматорске напомнили, что герои не умирают10:05
- СММ ОБСЕ сообщила о ситуации в Травневом, которое - то ли освободили, то ли - нет09:57
- У Донецкой фильтровальной станции – стрельба и взрывы09:49
- В КПВВ "Марьинка" задержали автомобиль с тайником09:32
- Утро в пунктах пропуска: перегруженная "Марьинка" и пустое "Новотроицкое"09:28
- Сквозь донбасские КПВВ прорвались 32,4 тысячи человек09:19
- Опубликована сводка обстрелов с донбасского фронта от пресс-центра штаба АТО09:11
- Боевики ОРДЛО били по силам АТО и сами по себе09:04
- Силы АТО потеряли шесть человек08:51
- В Авдеевке есть "пожарная собака": появилось видео10:16
- В Краматорске напомнили, что герои не умирают10:05
- СММ ОБСЕ сообщила о ситуации в Травневом, которое - то ли освободили, то ли - нет09:57
- У Донецкой фильтровальной станции – стрельба и взрывы09:49
- В КПВВ "Марьинка" задержали автомобиль с тайником09:32
- Утро в пунктах пропуска: перегруженная "Марьинка" и пустое "Новотроицкое"09:28
- Сквозь донбасские КПВВ прорвались 32,4 тысячи человек09:19
- Опубликована сводка обстрелов с донбасского фронта от пресс-центра штаба АТО09:11
- Боевики ОРДЛО били по силам АТО и сами по себе09:04
- Силы АТО потеряли шесть человек08:51
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого
- Неприятности на донбасских КПВВ: данные ГПСУ
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- Официально подтверждены большие потери ВСУ в зоне АТО
- “Подбиты два российских танка, идет охота на третий”, - соцсети впечатлило видео реального боя между силами АТО и гибридной армией РФ