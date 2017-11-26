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Архив - Донецкая область

У Донецкой фильтровальной станции – стрельба и взрывы

26.11.2017 09:49
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У Донецкой фильтровальной станции – стрельба и взрывы

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили об очередном обострении обстановки в районе многострадальной Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 25 ноября), поздно вечером 23 и ночью 24 ноября камера СММ на ДФС (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 5 снарядов с востока на запад, 5 взрывов, оцененных как выстрелы, и еще 5 снарядов с востока на запад, за которыми последовало в общей сложности около 20 взрывов (из которых 11 были оценены как выстрелы) и примерно 10 снарядов с востока на запад — все в 0,5–1,5 км к югу.

Днем 24 ноября, осуществляя на протяжении около 2 часов мониторинг в месте, где установлена камера СММ на Донецкой фильтровальной станции, наблюдатели слышали 4 очереди из стрелкового оружия в 2 км к западо-юго-западу.

СММ, как и ранее, констатировала, что позиции Вооруженных сил Украины и «ДНР» расположены вблизи от Донецкой фильтровальной станции.

Напомним, что недавно СММ ОБСЕ опубликовала видео ночной перестрелки в районе ДФС, где стороны конфликта обещали прекратить стрельбу.

Отметим, что ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. Речь идет о сотнях тысяч человек. В то же время, за время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.



Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
 
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