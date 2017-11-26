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У Слов’янській оперзоні у трьох громадян вилучали зброю і боєприпаси
Упродовж тижня до чергової частини Слов’янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області надійшло 1053 повідомлень, 75 з них - з ознаками кримінального правопорушення.
За тиждень поліцейські у трьох громадян вилучали зброю і боєприпаси.
Так, слов’янські поліцейські вилучили у місцевої жительки півсотні патронів для гвинтівки. 21-річна дівчина знайшла боєприпаси поблизу зупинки громадського транспорту, про що повідомила поліцейським. Патрони вилучені та направлені на експертизу.
Також слов’янські поліцейські вилучили у місцевого жителя пістолет. Раритетну "Beretta" 76-річний чоловік знайшов в будинку, який дістався йому в спадок від дядька. Згідно баз даних МВС даний пістолет на обліку не перебував. Зброя направлена на експертизу.
А у жителя Лиманського району поліцейські вилучили обріз та патрони до нього. Під час спілкування з громадянами дільничним офіцерам поліції стало відомо, що раніше судимий 30-річний житель селища Дробишево зберігає дома зброю. В господарській будівлі поліцейські виявили обріз мисливської рушниці та набої 16 калібру.
Також за тиждень з незаконного обігу правоохоронці 8 разів вилучали наркотичні речовини: опій ацетильований, мета дон, канабіс та інші.
Крім того, слов’янські поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом побиття трирічної дівчинки. Під час повторного відвідування "проблемної" сім’ї співробітники поліції і служби у справах дітей міськради виявили факт насильства над маленькою дівчинкою. У дитини були синці на руках та гематоми на голові. Дитину помістили в Центр реабілітації, де їй надали всю необхідну допомогу.
Не дають спокою шахраї. У 48-річного жителя Лимана, який вирішив продати деякі речі і скористався можливостями Інтернету, інтернет-покупець "відібрав" більше 20 тисяч гривень. Потенційному покупцю чоловік повідомив всі дані банківської картки, після чого з його карти були зняті грошові кошти, а покупець обірвав будь-який зв'язок.
А у Слов’янську у пенсіонерки під приводом обміну грошей виманили 17 тисяч гривень. 83-річну місцеву жительку під виглядом соціальної працівниці відвідала жінка. Шахрайка пояснила, що в зв'язку з початком грошової реформи, в оборот вводять купюри нового зразка і запропонувала "допомогу".
Крадії теж знаходять нові жертви. Так 42-річний житель Слов’янська закрив автомобіль на сигналізацію, однак одна з дверей була закрита не повністю, тому сигналізація не заблокувала двері. Цим і скористалися зловмисники. З салону машини невідомі викрали ноутбук і фотоапарат.
А в Райгородку чоловік обікрав свого товариша з вадами зору. Слов’янські поліцейські встановили, що під час розпиття алкогольних напоїв 29-річний чоловік викрав у свого знайомого банківську картку та телефон. Потерпілий нічого не бачить, тому зловмисник навіть і не конспірувався.
Теги: Донбасс, Славянск, полиция, криминал
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