Утро в пунктах пропуска: перегруженная "Марьинка" и пустое "Новотроицкое"

26.11.2017 09:28

Сегодня утром у контрольных пунктах въезда выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, собралось более четырех сотен авто.



По данным Госпогранслужбы Украины, в КПВВ на въезд и выезд сегодня находилось такое количество транспортных средств:



"Майорск" - 50/90; "Марьинка" - 70/120; "Новотроицкое" - 5/0; "Гнутово" - 40/40.



Напомним, что вчера сквозь донбасские КПВВ прорвались 32,4 тысячи человек.