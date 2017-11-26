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Архив - Донецкая область

Утро в пунктах пропуска: перегруженная "Марьинка" и пустое "Новотроицкое"

26.11.2017 09:28
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Утро в пунктах пропуска: перегруженная "Марьинка" и пустое "Новотроицкое"

Сегодня утром у контрольных пунктах въезда выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, собралось более четырех сотен авто.

По данным Госпогранслужбы Украины, в КПВВ на въезд и выезд сегодня находилось такое количество транспортных средств:

"Майорск" - 50/90; "Марьинка" - 70/120; "Новотроицкое" - 5/0; "Гнутово" - 40/40.

Напомним, что вчера сквозь донбасские КПВВ прорвались 32,4 тысячи человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
 
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