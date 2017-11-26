В Авдеевке есть "пожарная собака": появилось видео

26.11.2017 10:16

Уже четыре года собака Жуля живет на территории пожарной части прифронтовой Авдеевки, став своеобразным ангелом-хранителем для местных спасателей.



В репортаже "Орбиты" сообщается, что спасатели 15-го Государственного пожарно-спасательного отряда уе не представляют суточного дежурства без "пожарной Жули". Собака ежедневно встречает представителей ГСЧС, участвует в утренней смене караулов и в течение всего дежурства не отходит от бойцов. А еще она выезжает на вызовы вместе с отделениями.



