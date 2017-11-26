Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Авдеевке есть "пожарная собака": появилось видео

26.11.2017 10:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Авдеевке есть "пожарная собака": появилось видео

Уже четыре года собака Жуля живет на территории пожарной части прифронтовой Авдеевки, став своеобразным ангелом-хранителем для местных спасателей.

В репортаже "Орбиты" сообщается, что спасатели 15-го Государственного пожарно-спасательного отряда уе не представляют суточного дежурства без "пожарной Жули". Собака ежедневно встречает представителей ГСЧС, участвует в утренней смене караулов и в течение всего дежурства не отходит от бойцов. А еще она выезжает на вызовы вместе с отделениями.



Теги: Донбасс, Авдеевка, пожар, спасатели, собака
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх