В Авдеевке помогут переселенцам

26.11.2017 20:05

Датский Совет по делам Беженцев (DRC) приглашает внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и людей, пострадавших от конфликта, получить бесплатную юридическую консультацию в прифонтовой Авдеевке.



Как соообщает avdeevka.city, встреча состоится 28 ноября по адресу: ул. Менделеева, 6 (здание 5-й школы). Юрист DRC будет проводить прием 11:00 до 13:00.



Юридические консультации БЕСПЛАТНО предоставляются по следующим вопросам:



- вопросы социального обеспечения (возобновление и назначение пенсии, выплаты безработным, помощь при рождении ребенка и т. д.);

- вопросы свободы перемещения (въезд/выезд с неподконтрольной территории, регистрация места проживания и другое);

- вопросы жилищного, земельного и других имущественных прав (аренда жилья, субсидии, купля/продажа имущества и прочее);

- вопросы оформления и восстановления гражданских документов (паспорт, справка ВПЛ, свидетельство о рождении/смерти и т. д.);

- вопросы семейного права и прав ребенка (развод и алименты, опека и усыновление и прочее);

- вопросы трудового права (увольнение на неподконтрольной территории, регистрация частного дела и другое).



В случае возникновения вопросов касательно посещения приема юриста организаторы просят обращаться по телефонам:



+38 (095) 364 28 10

+38 (063) 214 52 91