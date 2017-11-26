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Архив - Донецкая область

В Авдеевке помогут переселенцам

26.11.2017 20:05
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В Авдеевке помогут переселенцам

Датский Совет по делам Беженцев (DRC) приглашает внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и людей, пострадавших от конфликта, получить бесплатную юридическую консультацию в прифонтовой Авдеевке.

Как соообщает avdeevka.city, встреча состоится 28 ноября по адресу: ул. Менделеева, 6 (здание 5-й школы). Юрист DRC будет проводить прием 11:00 до 13:00.

Юридические консультации БЕСПЛАТНО предоставляются по следующим вопросам:

- вопросы социального обеспечения (возобновление и назначение пенсии, выплаты безработным, помощь при рождении ребенка и т. д.);
- вопросы свободы перемещения (въезд/выезд с неподконтрольной территории, регистрация места проживания и другое);
- вопросы жилищного, земельного и других имущественных прав (аренда жилья, субсидии, купля/продажа имущества и прочее);
- вопросы оформления и восстановления гражданских документов (паспорт, справка ВПЛ, свидетельство о рождении/смерти и т. д.);
- вопросы семейного права и прав ребенка (развод и алименты, опека и усыновление и прочее);
- вопросы трудового права (увольнение на неподконтрольной территории, регистрация частного дела и другое).

В случае возникновения вопросов касательно посещения приема юриста организаторы просят обращаться по телефонам:

+38 (095) 364 28 10
+38 (063) 214 52 91



Теги: Донбасс, Авдеевка, помощь, переселенцы, ВПЛ
 
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