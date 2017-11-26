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Архив - Донецкая область

В Бахмуте на вокзале нашли кое-что запретное

26.11.2017 11:48
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В Бахмуте на вокзале нашли кое-что запретное

Полицейские Бахмута (бывший Артемовск) при проверке вещей мужчины, который приехал из соседнего Соледара, обнаружили амфетамин.

37-летний житель Соледара возвращался из г. Бахмут в родной населенный пункт. При посадке на железнодорожном вокзале на пригородный поезд мужчина начал проявлять беспокойство. Полицейские заметили подозрительное поведение гражданина, после чего подошли к нему для установления личности.

Во время проверки документов в кармане брюк, в пачке из-под сигарет, был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошком бело-коричневого цвета, похожим на амфетамин. Мужчина уверяет, что нашел наркотики по дороге к вокзалу для собственного употребления. Но точно указать место, где было найдено запрещенное вещество, человек так и не смог.

Незаконное вещество изъято и направлено на экспертизу.

В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области.



Теги: Донбасс, наркотики, полиция, вокзал, Бахмут
 
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